Город не может воспользоваться выделенными средствами из-за нерасторопности регионального министерства образования, об этом сообщает городская администрация.

От администрации в министерство уже направлено 10 обращений, но ответ получен только на два.

Теперь городская администрация не может приступить к решению ряда вопросов образовательного процесса, особенно в части реализации федеральных проектов и программ. Так, в министерстве образования без ответа оставили письмо от 17 июня по реализации федерального проекта «Цифровая образовательная среда».

Напомним, в начале недели Михаил Исаев пожаловался на региональное министерство финансов, по вине которого могут «встать» все муниципальные предприятия.