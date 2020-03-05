Саратовец стал фигурантом уголовного дела во время поисков своей возлюбленной. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

В октябре прошлого года 44-летний мужчина поехал из Энгельса в село Рязановка Марксовского района искать свою любовницу. В одном из домов между ним и хозяином завязался конфликт, и он ударил оппонента локтем по лицу. Сельчанин упал, а злоумышленник продолжил бить его по голове.

Чуть позже все трое собрались «за бутылкой», но нежданный гость все еще точил зуб на оппонента. Желая разобраться с неприятелем, он избил его. Прибывшие медики лишь констатировали смерть мужчины.

На суде обвиняемый не признавался в содеянном, ссылаясь на самооборону. Однако судебная коллегия приговорила его к 12 годам колонии строгого режима с ограничением свободы на год. Кроме того, осужденный должен будет выплатить потерпевшей стороне 710 тысяч рублей.