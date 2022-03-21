Одной из возможных причин нехватки лекарственных препаратов могли стать действия мошенников и перекупщиков, создающих искусственный ажиотаж. Об этом сообщил председатель Комиссии по здравоохранению Евгений Мартынов.

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По словам эксперта, повышенный спрос могут создавать также перебои поставок лекарственных средств в аптечные сети.

Напомним, ранее глава здравоохранения Саратовской области Олег Костин ответил на жалобы потребителей об отсутствии рецептурных препаратов «Эутирокс» и «L-тироксин». Он пояснил, что данная ситуация связана с проблемами в логистике.