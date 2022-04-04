Губернатор Саратовской области Валерий Радаев вступил в должность 4 апреля, ровно 10 лет назад.

О его работе высказались представители культуры и здравоохранения.

«Мне, как человеку, имеющему самое непосредственное отношение к искусству, театру, очень важно то внимание и заинтересованность, которые проявляются руководством области в вопросах развития культуры. В последние 5-10 лет деятельности правительства нашего региона и непосредственно Губернатора Валерия Радаева в сфере культуры можно с полным правом дать положительную оценку.

Не понаслышке знаю, что практически ни один федеральный проект, ни одна программа не проходят мимо Саратовской области. Мы стремимся быть максимально включенными во все мероприятия на уровне России и ПФО. В рамках нацпроекта «Культура» в регионе ведется работа по укреплению материально-технической базы учреждений культуры: проводится капремонт зданий, приобретаются музыкальные инструменты.

Более 30 лет моя творческая жизнь связана с Саратовским академическим театром оперы и балета. Мне хорошо известны и успехи театра, и его проблемы. Важно, что руководство области грамотно и своевременно находит пути их решения. В 2020 году началась долгожданная масштабная реконструкция исторического здания театра. Труппе было предоставлено здание Новой сцены, и театр продолжил свою работу. При поддержке правительства проходят все значимые проекты театра – «Звезды российской оперы на саратовской сцене», «Звезды мирового балета в Саратове». Под патронатом Губернатора успешно реализуется Международный Собиновский фестиваль. За счет региональной финансовой помощи расширяется наша гастрольная деятельность, мы принимаем участие в федеральной программе «Большие гастроли», показываем свои спектакли на фестивалях «Золотая Маска» и «Видеть музыку» в Москве.

Считаю, что принципиальное значение имеет поддержка руководством области работников культуры и артистов. В Саратове проходят театральные фестивали, где отмечают заслуги талантливых исполнителей. Молодым одаренным артистам ежегодно вручается именная творческая стипендия Губернатора. Мне кажется, такое понимание культуры, признание ее необходимым ресурсом духовного и социального развития общества, является очень важным в современных условиях», — поделился Виктор Григорьев, народный артист России, ведущий мастер сцены Саратовского академического театра оперы и балета.

«Детская больница – особое медицинское учреждение. Для скорейшего выздоровления наших маленьких пациентов, а также для их родителей стараемся создать все необходимые условия. Несколько лет назад мы испытывали трудности с размещением больных — палаты были переполнены, не хватало помещений для врачей. В отделении детской онкологии на ребенка с мамой приходилось меньше 5 квадратных метров! Строительство нового корпуса, начатое в 2005 году, надолго «заморозили», возобновили только через 7 лет. Были сложности с финансированием, но Валерий Васильевич Радаев поставил задачу – детям, сотрудникам создать комфортные условия для лечения и работы. В 2016 году новый корпус областной детской клинической больницы был открыт: уютные палаты, операционные, оснащенные современным оборудованием для выполнения сложнейших хирургических вмешательств. А главное, были расширены возможности оказания специализированной помощи по направлениям онкологии и нейрохирургии.

Учреждение продолжает развиваться. В этом году мы начинаем серьезную реконструкцию старых площадей, на их месте появится современное здание – просторное, светлое, удобное для маленьких пациентов и врачей», — отметил Михаил Свинарев, заместитель главного врача ГУЗ «Саратовская областная детская клиническая больница».