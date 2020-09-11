Уроженец Аткарска, разрисовавший плитку возле памятника Чернышевскому, принес свои извинения жителям Саратова. Об этом в своем профиле в Instagram сообщил глава города Михаил Исаев.

— Мужчина 1999 года рождения, житель города Аткарск, в настоящий момент доставлен в отдел полиции №1 в составе УМВД России по городу Саратову. Проводится проверка, по результатам который будет дана правовая оценка действиям данного гражданина. Благодарю правоохранительные органы за оперативное реагирование! — написал мэр.

Парень принес извинения под видеозапись.

Напомним, плитку на площади Чернышевского в Саратове испортил Сергей Романов. Он сделал это, чтобы отрекламировать свой аккаунт в социальных сетях.