Спасатели поймали животное сачком и передали владелице, сообщает пресс-служба городской службы спасения Саратова.

Вчера в квартиру жительницы дома №60 на Лебедева-Кумача забежал кот, настроенный очень агрессивно. Хозяйка квартиры безуспешно пыталась поймать животное, а потом вызвала спасателей. Выяснилось, что кот принадлежит соседке. По-видимому, он перепутал квартиры и очень перепугался. От страха животное не подпускало к себе даже хозяйку.

Спасатели поймали кота и целым и невредимым отдали владелице.