Прокуратура Ершовского района поддержала в суде обвинение о заведомо ложном доносе в отношении 49-летнего местного жителя.

Известно, что 30 апреля мужчина на работе на железнодорожном модуле на станции Мавринка выпил и пьяным отправился домой на автомобиле.

По дороге мужчина не справился с управлением и въехал в столб железнодорожного моста, повредив автомобиль.

Мужчина так не захотел иметь дело с полицией, что быстро уехал с места происшествия. На въезде в свое родное село Михайловка он бросил автомобиль и пешком дошел до дома, желая поскорее поспать.

Через несколько часов к спящему мужчине пришел сотрудник ГИБДД и поинтересовался, почему его поврежденный автомобиль находится на окраине села. Недолго думая, мужчина сообщил, что его автомобиль угнали, так как лишиться прав ему совсем не хотелось.

В ходе проверки факт угона подтвержден не был, а вот за ложный донос мужчине назначили штраф в размере семи тысяч рублей.