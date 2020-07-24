Историческим парком «Россия — моя история» подготовлена новая бесплатная экскурсия «Высшая степень отличия», на которую могут попасть все жители Саратова. О новой выставке информирует пресс-служба правительства Саратовской области.

Экскурсия посвящена Героям Советского Союза, нашим землякам — участникам Великой Отечественной войны. В мирное время саратовские солдаты были отмечены вышей наградой Героя Социалистического Труда за вклад в развитие страны и города.

Напомним, что 2020 год проходит под знаменем Года памяти и славы в связи с 75-летием Великой Победы.