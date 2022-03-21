Сегодня, 21 марта, очевидцы прислали в редакцию интернет-издания «Новости Саратова» фото исторического здания на улице Чернышевского 55/2А, находящегося в аварийном состоянии.

По их словам, куски нежилого дома продолжают падать на прохожую часть.

Напомним, 6 марта, администрация Заводского района заверила жителей, что сооружение, являющееся объектом культурного наследия, законсервируют и поставят ограждения. Сроки при этом не уточнялись.

В настоящее время очевидцы возмущены тем, что здание до сих пор не ограждено, а его фасад продолжает разрушаться.