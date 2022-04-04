Известный российский историк-религиовед, профессор Александр Дворкин, являющийся активистом антисектантского движения, объяснил главный смысл существования секты — власть и деньги для ее руководства и его ближайшего окружения.

По словам специалиста, в секту не приглашают, а приводят через обман и сокрытие информации, через недобросовестную рекламу. Приманкой могут быть курсы иностранного языка, тренинги личностного роста, стремление повысить внутренний потенциал.

— Мошенническая схема вербовщика выглядит так: первое — войти в доверие, второе — вызвать сильные эмоции и третье — предложить решение. И если это удается, человек оказывается в чужой власти. Но важно понимать: он тогда становится жертвой, когда внутренне к этому готов, — отметил Дворкин.

Как отмечает сектовед, сейчас вербовщиков на улицах стало меньше, в большинстве своем они переместились в интернет-пространство.

— Следующий признак секты — регламентация всех аспектов жизни человека, что также служит для усиления контроля над его сознанием. Он теперь никогда не принимает решения сам. С кем общаться, что делать, что читать, чего нельзя смотреть и слушать. И все члены секты обязаны следить друг за другом, соблюдают ли ближние эти правила.

Еще одна черта секты — эксплуатация адептов. Она может быть финансовой, физической, сексуальной и продолжаться до тех пор, пока не перестанет быть выгодной. Люди — материал для секты.

И, наконец, абсолютизация лидера и самой организации. Секта всегда права. И если что-либо не подтверждается, виноват рядовой участник секты. Значит, он неверно что-то делает, нарушает правила, слаб в своей вере. Если болеет или беден — он грешник и сам во всем виноват, — пояснил эксперт.

По словам Дворкина, прежде всего, никогда нельзя поддаваться требованиям немедленно принять решение. Давление — верный признак попытки манипулирования.

— Лучший способ выйти из секты — туда не попадать. А если уж это случилось, нужно прежде всего работать с семьей, — заключил профессор.