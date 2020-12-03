Сегодня мы расскажем о пути ветерана Великой Отечественной войны Веры Шереметьевой, начавшемся осенью 1942 года.

С 16 лет она трудилась на рыбокомбинате имени Кирова, работая трактористом. Там она и узнала о начале войны и вызвалась вместе со своими подругами Леной и Шурой рыть окопы в степях Астрахани.

В воспоминаниях было «Все роешь и роешь лопатой песок, который осыпается назад. Сквозь слезы и нетерпение появляется решение идти на фронт».

Как-то выдался подходящий случай, когда девушки смогли отправить письмо в Астраханский военкомат для призыва на фронт добровольцами, а осенью 1942 года их зачислили в 141-й мостостроительный батальон 276 запасного полка.

За небольшой промежуток времени их обучили курсу молодого бойца, где они смогли научиться стрельбе, обращению с оружием, ползанию по-пластунски и принятию присяги.

Ту самую присягу Вера Шереметьева помнит и по сей день, отрапортовав как в молодости: «Я, гражданин Союза Советских Социалистических республик, перед лицом товарищей, клянусь быть воином и выполнять все указания начальства. Клянусь! Клянусь! Клянусь».

После присяги началась настоящая поварская фронтовая служба в технической роте, когда их направили на подступы Сталинграда для оборудования полевой кухни, выдав котел и продукты и приставив помощника.

Тогда, вспоминает Вера Шереметьева: «Весь Сталинград в огне. В небе пролетает немецкая рама, а за ней с черными крестами тяжелые бомбардировщики. Начался настоящий кошмар, через мост в Сталинград шел нескончаемый поток красноармейцев. Землю поднимает в воздух от падающих бомб, постоянный гул самолетов, взрывы, укрытие полевой кузни засыпало, но кухня работает без остановки. И крик старшины Голубь: «Корми, Вера, красноармейцев, ведь солдатская каша- радость наша!». А в зимнее время из-за ледяной воды немели пальцы и опухали руки, но кормить надо было в день три раза горячими и густыми пшенными супами с мясными консервами, хлебом и сладким чаем. Был постоянный страх и переживания за котел во время бомбежек, с помощью которого кормили красноармейцев, а также местное население».

Сквозь трудные военные пути добралась Вера Шереметьева до победного мая 1945 в Германии, увидев и маршала Жукова, и общее ликование народа, и радость Победы.

Все свои награды, поздравления Президента Российской федерации Владимира Путина, губернатора Саратовской области Валерия Радаева и администрации Энгельсского района ветеранка бережно хранит.

Ветеран награждена Орденом Отечественной войны, медалями «За оборону Сталинграда», «За победу над Германией», юбилейными медалями.

Воспоминания о войне напоминают ей о любви к пению, когда она в моменты затишья напевала любимые песни, а во время бомбежки запевала «Вставай, страна огромная», что ее очень выручало в моменты страха и отчаяния.

Со словами «Желаю молодежи быть верными своему Отечеству и быть готовыми встать в защиту своей страны. А также учиться, трудясь во имя спокойной и мирной жизни» оканчивает ветеран Великой Отечественной войны Вера Шереметьева свой рассказ.