В связи с приказом Министерства культуры Российской Федерации от 26 октября 2021 года № 1737 «О функционировании федеральных организаций культуры, находящихся в ведении Министерства культуры Российской Федерации, в период нерабочих дней с 30 октября 2021г. по 7 ноября 2021г., а так же после завершения нерабочих дней» мероприятия, назначенные на период с 30.10.21 по 07.11.21, приостанавливаются.

График переноса:

4.11.14-00 — 13.11. 13.00.

5.11.14-00. — 13.11. 17.00.

6.11.14-00. — 14.11. 13.00.

7.11.17-00 — 14.11. 17.00.

Возврат билетов на перенесенные мероприятия не осуществляется согласно пункту 6 статьи 28 Закона о защите прав потребителя; Положению, утвержденному постановлением Правительства РФ от 3 апреля 2020 г. №442 (с последующими изменениями и дополнениями).

Приносим свои искренние извинения за доставленные неудобства!

Берегите себя и свое здоровье!