В воскресенье 14 ноября на стадионе «Локомотив» саратовские футбрлисты победили «Рязань».

Счет матча, который оказался последним для «Сокола» в этом году, — 2:1.

Авторами голов стали Владислав Фасхутдинов и Михаил Земсков.

В итоге саратовский клуб выиграл подгруппу 2 группы 3 ФНЛ-2. До 2022 года у наших спортсменов в играх перерыв.

Министр спорта Саратовской области Александр Абросимов в связи с победой саратовцев написал в своем Instagram:

— Прекрасный итог! Осенний сезон «Сокол» завершает на мажорной ноте. Наши футболисты сегодня на домашней арене выиграли у «Рязани» со счетом 2:1. Такой результат позволил команде сохранить лидерство в подгруппе! Теперь весной по 6 лучших команд из 1 и 2 подгруппы группы 3 выяснят, кто выйдет в ФНЛ. В уходящем сезоне «Сокол» радовал болельщиков стабильной игрой. Так держать! Только вперед!