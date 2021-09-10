Министерство науки и высшего образования Российской Федерации по итогам прошедшей приёмной кампании намерено скорректировать правила проведения олимпиад школьников, а также провести анализ единого государственного экзамена (ЕГЭ) на фоне роста числа стобалльников. Об этом заявил глава ведомства Валерий Фальков.

Министр отметил, что решение проблемы вузов, где количество студентов, набравших сто баллов по результатам ЕГЭ, и победителей олимпиад больше, чем количество бюджетных мест, нужно решать комплексно, что предполагает несколько этапов: ужесточение правил олимпиад, увеличение количества ведущих вузов и внимательное изучение ЕГЭ.

— Результаты приёма в ведущие вузы показали необходимость изменить существующее в общественном сознании устойчивое понимание олимпиад как способа поступления в высшие учебные заведения. Ведь основной задачей интеллектуальных соревнований является выявление школьников, обладающих предметными способностями и нестандартным мышлением, и индивидуальная поддержка их образовательных и профессиональных перспектив. Важно, чтобы эти талантливые ребята были мотивированы на собственное развитие в большей степени, чем на поступление в вуз через победу в олимпиадах. В то же время, олимпиады играют и должны играть существенную роль в опережающей профориентации школьников, их самоопределении, – прокомментировал Виктор Чепляев, директор Поволжского института управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС.