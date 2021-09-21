Избиркомом подведены итоги голосования по районам Саратовской области. В Балаковском одномандатном округе N164 больше всего голосов набрал Николай Панков. Он получил 182223 голоса, это 63,07%.

В Балаковский избирательный одномандатный округ №164 входят Балаково, Волжский район Саратова; ЗАТО Михайловский и Шиханы; Балаковский, Вольский, Воскресенский, Дергачевский, Духовницкий, Ершовский, Ивантеевский, Краснопартизанский, Озинский, Перелюбский, Пугачевский, Хвалынский, Саратовский районы; Вольновское и Усть-Курдюмское муниципальные образования.

Панков с большим отрывом опередил ближайшего конкурента, кандидата от КПРФ Владимира Есипова (у него 38794 голоса, то есть, 13,43%). На третьем месте Светлана Березина («Справедливая Россия — За правду»), у нее 18094 голоса, это 6,26%.

Далее идут Александра Грякова («Коммунистическая партия Коммунисты России») – 4,99%, Андрей Зобнин («Новые люди») – 3,5%. Наталья Караман («Яблоко») не смогла набрать больше 2,47%. Замыкают список Максим Рамих (ЛДПР) – 2,34% и Александр Урманбаев («Родина») – 0,96%.

Среди партий «Единая Россия» получила в округе 60,22% голосов. У КПРФ в этом округе всего 19,15%. На третьем месте ЛДПР, набравшая 5,02% голосов. Остальные партии не преодолели даже пятипроцентного барьера.

Николай Панков подчеркнул, что доверие людей — это огромная ответственность и стимул к еще более эффективной работе.

— Доверие оказано прежде всего тем реальным делам, которые реализуются в нашей области. Чтобы жизнь людей в наших городах и селах становилась лучше, — отметил Николай Панков.