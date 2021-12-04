Кандидат политических наук, исполнябщий обязанности заведующего кафедрой политических наук ПИУ им. П.А. Столыпина — филиал РАНХиГС Иван Бирюлин:
— Начал работу завершающий этап ХХ съезда партии «Единая Россия». От Саратовской области принимают участие 14 делегатов, во главе с Губернатором Валерием Радаевым и Секретарем регионального отделения партии Николаем Панковым.
В последнем выборном цикле партия смогла предложить уникальный формат представления программного предвыборного продукта в работе над которым приняло более двух миллионов человек по всей стране, из них больше ста тысяч предложений поступило из нашей области.
Предложения поступившие от людей со всей страны лягут в основу работы партии в парламенте в следующие пять лет, будут реализованы в бюджете на следующий и последующие года. Можно сказать, что это и есть в непосредственном виде качественный пример выборной представительской демократии в современной России, — заявил он.