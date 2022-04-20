Кандидат политических наук, доцент ПИУ им. П.А. Столыпина филиал РАНХиГС Иван Бирюлин прокомментировал сегодняшнее заседание Саратовской областной думы и отметил конструктивную работу в отсутствии ряда эксцентричных депутатов

— Сейчас уже совершенно ясно, что время эксцентричных персонажей в политике прошло. Личности, которые строили свою политическую карьеру в основном на перфомансах, шутовстве и хайпе теряют популярность и субъектность в современных реалиях. Отсутствие в Саратовской областной думе Бондаренко и Анидалова хороший пример этому.

Без этих товарищей в областной думе началась конструктивная работа, нацеленная на результат. Политические партии обязаны меняться в политическом процессе и здесь большую роль играет партийная скамейка запасных. Ведь нельзя иметь на должности главы фракции в областной думе человека, которого привлекают к административной ответственности за хулиганство. Это не соответствует требованиям парламентской партии, — отметил Бирюлин.