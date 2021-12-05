Завершился третий этап XX Съезд партии «Единая Россия». По итогам съезда хочу отметить, что сейчас перед всеми партийцами стоят серьезные задачи по реализации «Народной программы». От Энгельсского района в нее было направлено более 17 тысяч предложений.

В программу заложен важнейший, на мой взгляд, элемент – это поддержка семей с детьми. В этом направлении была проделана большая работа: строятся школы, детские сады, появляются новые программы поддержки для семей, организовано бесплатное горячее питание для начальной школы. Но работы предстоит еще очень много! Поэтому не останавливаемся на достигнутом, ведь от этого зависит благополучие каждого жителя нашей страны.