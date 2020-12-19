Назначен новый заместитель главы администрации Энгельсского района по социальной сфере.

Эту должность занял Иван Дзюбан, который ранее возглавлял фракцию “Единая Россия” в Саратовской областной думе.
Напомним, полномочия с него сняли 16 декабря.

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