Иван Коновалов, координатор штаба Центра общественного наблюдения рассказал о том, чем отличалось голосование на выборах в селах и городах Саратовской области.

— В целом по области показатели явки, как мы и прогнозировали, составили 20%. Надо сказать, что на отдельных избирательных участках показатели были значительно выше. Речь идёт о посёлке Соколовый и Вольске, где явка составила 43%. В среднем по другим районам, особенно по сельским, явка составила больше 38%. Как мы и прогнозировали, наименьшая явка оказалась в городе, а сельское население традиционно голосует более активно. В городе, в частности в Ленинском и Заводском районах, самые низкие показатели — явка составила 8,3%.

Если говорить в общем, выборы проходят в штатном режиме, не считая мелких нарушений, на которые Центр реагирует оперативно, — отметил он.