Известный шоумен снова прошелся по лосиной охоте Валерия Рашкина.

Иван Ургант дословно процитировал полное лирики и драматизма признание депутата Госдумы от КПРФ, сравнив его с классикой русской литературы, в частности, — «Охотничьими рассказами» Ивана Тургенева.

В свойственной ему иронично-саркастичной манере стэндапер в эфире «Первого канала» заключил свое выступление переиначенной чеховский фразой, что если у вас в багажнике лежит ружье с тепловизором, то оно рано или поздно выстрелит.

Также Ургант пожалел в шутку, что Нобелевская премия по литературе в этом году уже присуждена.