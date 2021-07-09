В Поволжском институте управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС продолжается приём документов на программы магистратуры.

— Обучение в магистратуре – это возможность углубить свои знания и умения в выбранной профессии, выстроить эффективные личностные и карьерные перспективы. Консультационное сопровождение преподавателей Института, удобный график обучения и перспективные магистерские программы позволят благополучно выйти в профессиональный путь. Считаю, что каждый человек, желающий повысить степень своего превосходства и конкурентоспособность на внешнем или внутрифирменном рынке труда, должен задуматься о поступлении на программы магистратуры, – поделился Иван Весёлый, выпускник бакалавриата ПИУ РАНХиГС, победитель всероссийских и региональных грантовых конкурсов, автор и руководитель проекта «Мелодия усадьбы», победитель Всероссийской олимпиады студентов «Я – профессионал» в направлении «Государственное и муниципальное управление».

Перечень необходимых документов для подачи заявления: паспорт; диплом о высшем образовании, при наличии на данный момент; страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования; фотография в электронном виде; для лиц, изменивших фамилию, имя, отчество, при несовпадении данных из паспорта и диплома – подтверждающий документ; документы, подтверждающие индивидуальные достижения, при наличии.

Ознакомиться с направлениями подготовки, по которым объявлен набор в 2021 году, и количеством бюджетных мест, а также после получения всех сведений подать заявление на поступление можно на сайте ПИУ РАНХиГС. Очная подача документов осуществляется по адресу: Саратов, ул. Московская, 164.