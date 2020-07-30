Начальник отдела регионального Роспотребнадзора Галина Архипова рассказала на брифинге в министерстве здравоохранения Саратовской области о ситуации по коронавирусу в Ивантеевском районе. Там выявили сразу 15 заболевших.

— Очага заболевания нет, заражены жители различных сел, они не связаны между собой. Мы продолжим наблюдать за районом, — отметила она.

Первый замминистра здравоохранения региона Станислав Шувалов отметил, что все пациенты находятся под наблюдением.

Он подчеркнул, что на сегодняшний день в стационаре находятся 1,653 тысячи человека, из них 119 с коронавирусом, 1,475 тысячи с пневмонией, пневмонией с новой инфекцией заражены 903 пациента.

На кислородной поддержке находятся 202 человека, на инвазивном ИВЛ — 24 пациента, 63 подключены к аппарату ИВЛ.

Напомним, на 9:00 30 июля в Саратовской области выявлено 99 случаев заражения коронавирусом.