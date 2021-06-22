С 4 июля из международного аэропорта Гагарин открываются рейсы в Баку. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

Полеты на самолетах Boeing 737-800 вместимостью 176 кресел будет выполнять авиакомпания S7 Airlines.

Улететь можно будет один раз в неделю — по воскресеньям. Вылет из Саратова запланирован в 18:00, а прибытие в 20:20. Отправление из столицы Азербайджана – в 13:40, прибытие в Саратов в 16:00. Время — местное для каждого из регионов.

Уточнить расписание полетов можно на официальном сайте аэропорта «Гагарин» в разделе «Сезонное расписание», узнать цены и забронировать билеты без дополнительных комиссий – на сайте авиакомпании S7 Airlines.