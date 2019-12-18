Вдохновить на открытие собственного дела может даже вкусный аромат свежей выпечки. Именно так в Саратове появилось ООО «Семейная пекарня».

Бизнесмен Яна Железнова рассказала, как к ней пришла идея открыть свое дело по выпечке трдельников и как в этом помогла государственная поддержка в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», который в регионе реализуется под патронатом министерства экономического развития области.

— Яна, почему трдельники? Что вообще это такое?

— Начнем с того, что это классическая чешская выпечка. Невероятно вкусные трубочки из дрожжевого теста, которые пекут, наматывая на вертел. Мы с мужем попробовали их во время отпуска в Чехии и загорелись идеей познакомить саратовцев с этим замечательным лакомством. Но не все сразу, долгое время эта мысль так и оставалась просто фантазией. Однажды мы с супругом приняли участие в ярмарках, и снова захотелось попробовать. С того момента и началось мое превращение из домохозяйки в бизнес-леди.

Я принялась активно посещать разные курсы, мастер-классы, обучаться по специальным программам. Даже ездила в другие города, перенимала местный опыт, а также изучала конкурентов. Долгое время не могли найти нужную рецептуру. Пробовала печь по своим рецептам, меняя ингредиенты, что-то добавляя, а в итоге получалась аппетитная, но достаточно обычная сдоба. Совсем не тот вкус, что в Чехии. Лишь когда нашла людей, которые обучались там, удалось добиться желаемого.

И вот в мае 2019 года в Саратове открылось первое кафе с трдельниками. Теперь мы развиваемся, я набираю команду, сама активно продолжаю учиться, с готовностью прислушиваюсь к пожеланиям наших посетителей, рада любой конструктивной критике и надеюсь на расширение предприятия.

— Вы сказали, что активно занимаетесь самообразованием. Какую помощь в этом вам оказало государство?

— Я активно посещаю семинары, которые проводит наш Центр «Мой бизнес», они привозят отличных спикеров, доступно рассказывающих о каких-то новинках в сфере предпринимательства. Считаю, что это очень полезно и востребовано.

Кроме того, знаю о различных выставках и мероприятиях, которые организует наш Центр поддержки предпринимательства. К сожалению, мы открылись недавно и еще не было возможности воспользоваться такой услугой, но в следующем году постараюсь узнать об этом подробнее и непременно поучаствую в выставках.

Отдельно хочу сказать о крутом проекте «Бизнес как спорт». Его проводил Центр «Мой бизнес», и все было просто невероятно. Организаторы совместили лекции, практические семинары, а также спортивные занятия. Выходить на стадион, чтобы проводить полноценную тренировку, времени у меня не было, но в домашних условиях я, конечно, занималась спортом. А на лекции своим опытом делились по-настоящему классные спикеры, да еще и совершенно бесплатно. Так что я получила огромную пользу.

— Вы стали одним из победителей проекта «Делай на 100». Как вы решили принять в нем участие и что это вам дало?

— О проекте узнала на занятиях в Центре «Мой бизнес». Но, признаться, сперва вообще не верила в него. Были всякие мысли, что участие в нем слишком сложно, что надо будет что-то защищать, доказывать, что слишком большая конкуренция и прочее. Но один знакомый сказал: «Быстро подавай заявку и не сомневайся». Я послушала. Видеоролик о своем бизнесе записала, совершенно не углубляясь в подробности и не напрягаясь. Но зато от души. И, возможно, именно моя искренность и понравилась жюри.

А через некоторое время узнала о победе, и это стало настоящей неожиданностью. В тот день у нас было выездное мероприятие в горпарке. Представьте, к нам подходят люди, покупают, стараемся их хорошо обслужить, а у меня разрывается телефон, звонят с неизвестного номера. Естественно, я несколько раз сбросила вызов. Но звонки были такими настойчивыми, что в какой-то момент не выдержала и ответила.

А там мне говорят: «Здравствуйте, Яна, вы выиграли 100 тысяч рублей на маркетинг». Когда я положила трубку, то просто принялась визжать от радости. Несмотря на большую очередь покупателей, мы с моими сотрудниками не удержались и принялись обниматься, настолько приятно было получить такое известие.

Дело в том, что проект «Делай на 100» направлен конкретно на продвижение продукта. Именно для этого выделяется 100 тысяч рублей победителям. А мне, как начинающему предпринимателю, как раз не хватало средств на рекламу и маркетинг. Как ни крути, но закупка сырья, например, важнее, поэтому на рекламе всегда старалась сэкономить. А тут такая удача.

— Что для вас означает быть предпринимателем?

— Я занялась бизнесом несколько неожиданно для себя самой. По образованию я бухгалтер и долгое время вела бухгалтерию. Но сидеть в офисе с девяти до шести просто не могу, мне нужна активная деятельность, все время нужно куда-то двигаться, расти. Это выматывает, но так я более счастлива. Да, быть предпринимателем непросто: нет ни выходных, ни праздников. Но это та цена, которую платишь за свободу, возможность работать так, как нравится, выбирать свой путь.

С приготовлением пищи я тоже еще совсем недавно была связана на уровне обычной хозяйки. А дрожжевым тестом так и подавно даже побаивалась заниматься. Но как ни зарекайся от чего-то, судьба расставит все по своим местам. И вот теперь я хозяйка пекарни «Трдельник 64». До сих пор многого не знаю, поэтому стараюсь учиться, задаю людям бесконечные вопросы обо всем — от готовки до законодательства.

Бывает тяжело, появляются мысли: «Зачем я вообще этим занялась, сидела бы себе сейчас дома, у меня двое детей и семья не привыкла, что я вечно на занятиях, мастер-классах, форумах». Но опустить руки не могу. Отчасти из-за людей, которые меня долгое время поддерживали, помогали. Во многом потому, что еще чувствую, что мне есть куда стремиться и развиваться. Но еще больший заряд энергии получаю после того, как вижу благодарность от своих посетителей, от их теплых отзывов, которые они оставляют.

Как бы ни было тяжело, какие бы трудности ни стояли, это всегда очень хороший жизненный опыт. За короткий срок я полностью поменялась, стала другим человеком — более общительной, коммуникабельной, даже бесстрашной. Мне пришлось поменять весь уклад своей жизни, чтобы из домохозяйки превратиться в бизнес-леди. Сейчас я способна на такие решения и поступки, которые не могла бы представить еще год назад. Временами даже немного собой горжусь.

— Есть ли какие-то слова, которые вы хотите сказать начинающим предпринимателям?

— Я хотела бы сказать не только начинающим бизнесменам, но и самой себе много лет назад: не бояться, не сомневаться и рисковать. В жизни всегда так — что-то потеряешь, но что-то и приобретешь. Всегда лучше попробовать нечто новое, чем не пробовать и потом сожалеть. Нужно делать и не бояться. Начинать с малого, не рваться сразу за большим. Обдумывать каждый шаг и постепенно идти вперед.

И еще очень важно не бояться задавать вопросы и рассказывать о себе. Есть много людей, которые сидят с потрясающими идеями в голове, но опасаются, что кто-то у них эти мысли украдет. Рассказывайте! Рассказывайте вообще всем, что вы придумали.

И не бойтесь критики. Да, может, ваша идея действительно не слишком хороша, может, на ней ничего и не заработаешь, но через это тоже надо пройти. У успешных бизнесменов много провалов, но это не неудача. Это опыт.