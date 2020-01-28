Из аэропорта «Гагарин» можно будет улететь прямым рейсом в Сочи, Минеральные Воды и Екатеринбург.

В пресс-службе воздушной гавани сообщили, что полеты авиакомпанией «ИрАэро» начнутся с 8 февраля.

В столицу побережья можно будет улететь по вторникам в 14:20, обратно в 23:15; по субботам вылет из Саратова в 07:00, обратно в 15:55.

На Минеральные воды рейсы также запланированы на вторники и субботы: в 08:50, обратно – 10:30; по субботам — из Саратова в 19:40, обратно в 21:35.

В Екатеринбург лайнеры будут отправляться по средам и воскресеньям. Отправится туда предлагают в 04:30, а назад в понедельник в 19:25 и субботам – в 05:10.

Стоит отметить, что время вылета указанно местное для каждого аэропорта.

— Авиакомпания «ИрАэро» планирует осуществлять перевозки на воздушных судах Sukhoi Superjet 100 в период осенне-зимнего расписания, которое будет действовать до 28 марта 2020, — добавили в пресс-службе.

Уточнить расписание полетом можно на официальном сайте воздушной гавани, а узнать цены билеты и забронировать их — на сайте авиакомпании.

Напомним, что вчера, 27 января, компания «Победа» анонсировала регулярные полеты в Сочи на сезон отпусков.