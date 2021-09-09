Трехэтажный жилой дом вспыхнул в Заводском районе Саратова.

Как сообщили интернет-изданию «Новости Саратова» в региональном ГУ МЧС, во время пожара 7 сентября была произведена эвакуация 12 проживающих в нем человек. В том числе был спасён 1 ребёнок.

Сигнал тревоги поступил на пульт дежурного в 12.20. Очевидцы происшествия сообщили, что на верхнем третьем этаже дома по 3-му Солдатскому проезду происходит пожар. Оказалось, в одной из комнат вспыхнули вещи.

— В результате пожара пострадал 44-летний мужчина, — сообщили в МЧС.

Огонь был потушен силами двух пожарных расчетов.

Фото: МЧС