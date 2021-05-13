Вчера, 12 мая, из горящего дома в девятиэтажке на 5-м Динамовском проезде в Заводском районе Саратова эвакуировали 20 человек, в том числе пять детей. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.
Полыхала однокомнатная квартира на третьем этаже.
Площадь возгорания составила 24 квадратных метра, по предварительным данным пламя вспыхнуло из-за неосторожного курения в состоянии алкогольного опьянения.
Из дома эвакуировали 20 человек, в том числе пятерых детей.
Пламя ликвидировали четыре пожарных расчета.