Утром 24 апреля в Саратове горел пятиэтажный жилой дом на Весеннем проезде в Саратове.

Как сообщили в ГУ МЧС по Саратовской области, в квартире на первом этаже загорелся электросчетчик в прихожей.

Затем пламя по коридору перебросилось на соседнюю квартиру, повредив при этом входную дверь и коридор.

В подъезде возникло сильное задымление, поэтому сотрудники МЧС эвакуировали 15 жильцов.

В результате происшествия одна женщина была госпитализирована с отравлением продуктами горения.

Пожар площадью 19 кв метров был потушен силами четырех пожарных расчетов.