Накануне, 19 декабря, из колодца в Татищево достали труп местного жителя, сообщает СУ СКР.

Тело удалось опознать. Это оказался мужчина 53-х лет. Его отправили на судебно-медицинскую экспертизу.

Сотрудники СК проводят проверку.