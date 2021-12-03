Жертвой злоумышленников в Саратове стала беспечная автоледи, забывшая поставить автомобиль на сигнализацию. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД.

В отдел полиции обратилась жительница Ленинского района, которая сообщила, что из ее машины «ВАЗ-21099» неизвестные злоумышленники похитили автомагнитолу и усилитель общей стоимостью около шести тысяч рублей. Женщина пояснила, что ее машина была припаркована в одном из дворов по улице Батавина и находилась около суток без присмотра.

В отдел полиции были доставлены двое 22 летних мужчин. Похищенное из автомобиля имущество было обнаружено и изъято.