Пожар в многоквартирном доме вспыхнул 25 февраля в Балакове Саратовской области.

Как сообщили спасатели, около 17:30 в доме № 27 по проспекту Героев задымился балкон на 9-м этаже.

Сильный дым заметили соседи, которые и вызвали пожарных.

Пять пожарных рассчетов тушили возгорание площадью 6 кв метров на общем балконе лестничной клетки.

Во время тушения из сильно задымленных квартир были эвакуированы 5 человек. К счастью, медицинская помощь никому из них не потребовалась.

Выяснилось, что причиной ЧП стало загорание мусора на лестничной клетке.