Жители Саратова пожаловались на горы мусора под окнами многоэтажки. Об этом они написали в группах социальных сетей.

-Вот такой вид из окна дома, расположенного по адресу 3-ий Артезианский проезд, 10. Мусоровоз приезжает каждое утро, но вывозят только мусор из баков. А то, что на дороге, скидывают лопатой в кучу справа. В итоге всё пространство в радиусе 50 метров вокруг выглядит вот так. Сотрудники фотографируют только баки до и после уборки. А то что вокруг — в кадр не попадает.

И так продолжается круглый год. После дождей к мусорке вообще невозможно подойти из за грязной жижи под ногами. Надеюсь, администрация и УК увидят этот пост и примут меры, — пишет местный житель.