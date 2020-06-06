В Саратове из открытой машины украли кошелек с деньгами и документами. Об этом сообщает пресс-служба саратовского ГУ МДВ.

В Заводском районе в полицию с заявлением о краже обратился 33-летний саратовец. Мужчина рассказал, что 12 мая этого года, вечером примерно на час оставил открытую свою машину, из которой украли кошелек и документы на автомобиль. Сумма ущерба составила 32 тысячи рублей. Возбуждено уголовное дело.

Вчера, 5 июня, по подозрению в совершении этого преступления задержан 24-летний саратовец, безработный, ранее не привлекался к уголовной ответственности. На допросе мужчина признался в краже, его отпустили под подписку о невыезде.