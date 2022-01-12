В отдел полиции обратились инженеры крупной телекоммуникационной компании. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Саратову.

Работники рассказали, что из подвальных помещений пяти домов поселка Солнечный неизвестный похитил провода сети Интернет. Общая сумма ущерба составила более 43 тысяч рублей.

По данным фактам сотрудниками полиции возбуждены уголовные дела. Установлено, что преступление совершил следственно-арестованный за другую кражу 58-летний мужчина. Горожанин признался, что сдал кабели в Энгельсе в пункт приема металлолома.