McDonald’s временно закроет в России 850 ресторанов.

Об этом заявило руководство фирмы, ссылаясь на санкции в отношении России из-за действий армии РФ на Украине.

Производитель потребительских товаров Unilever, которому принадлежат бренды Dove, Axe, Rexona, Чистая Линия, Domestos, Cif и другие, заявил о приостановке экспорта продукции в РФ и импорта из нее.

Сеть американских фастфудов KFC в России бизнес не сворачивает, ограничиваясь приостановкой продажи своей франшизы, то есть новые кафе KFC в стране пока больше не откроются.

PepsiCo прекращает рекламную деятельность и продажу напитков в России.

Компания Coca-Cola также приостанавливает деятельность в РФ.

Фирма по производству кофе Starbucks приостанавливает бизнес в России и закрывает свои кафе.

Всемирно известная марка часов Rolex прекращает экспорт товаров в Россию, — сообщает Bloomberg.