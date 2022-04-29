Саратовцы не остаются в стороне и принимают участие в гуманитарной акции «Поезд помощи» от российских регионов жителям Донецкой и Луганской народных республик.

«Поезд помощи» с продовольственными товарами и предметами первой необходимости из Саратова отправят 1 мая.

Инициаторами благотворительной акции выступают Общероссийский народный фронт и Российские железные дороги. Состав поезда будет сформирован из брендированных вагонов от каждого субъекта, которые по отдельности будут собраны в Москве, а после состав уйдет в Ростовскую область.