Первый самолёт из Саратова вылетел 20 сентября в египетский Шарм-эль-Шейх.

Как сообщили в пресс-службе аэропорта «Гагарин», на борту самолёта Airbus A321neo авиакомпании Nordwind на курорт Египта вылетели 214 человек.

Полеты в этом направлении запланированы с частотой один раз в десять дней, — уточнили в «Гагарине».

Напомним также, что со 2 октября авиакомпания Red Wings открывает рейсы на другой популярный курорт страны пирамид и фараонов — Хургаду.

Самолёты будут вылетать туда один раз в неделю по субботам.