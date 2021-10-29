Саратовский центр «Мой бизнес» организует очередную поездку бизнес-миссий с целью помочь саратовский предпринимателям найти партнеров в других городах. На это раз поездка намечена в Ульяновск.

К участию приглашаются все ИП и ООО, работающие на территории Саратовской области более года. В рамках мероприятия будут проведены деловые встречи, В2В-переговоры, а также посещение объектов поддержки МСП.

Чтобы принять участие необходимо оставить заявку по ссылке, они принимаются до 5 ноября. Напомним, что для участия необходим QR-код.

Вебинар пройдет в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», запущенного Владимиром Путиным, при поддержке Минэкономразвития РФ и минэкономразвития Саратовской области.