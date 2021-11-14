Домой Рубрики Новости Саратова Из саратовских ТЦ эвакуируют людей РубрикиНовости Саратова Из саратовских ТЦ эвакуируют людей По Новости Саратова - 14.11.2021 718 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber Сегодня, 14 ноября, в Саратове эвакуировали сотрудников и посетителей торгово-развлекательного центра «Триумф Молл». Об этом сообщают очевидцы. На улице собралось несколько десятков людей. Причина эвакуации пока неизвестна. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА В Саратове по подозрению в убийстве задержали 82-летнего пенсионера Жители Заводского района Саратова пожаловались на розовую воду Итог сезона. Саратовский «Сокол» одолел «Рязань» ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ В Саратове по подозрению в убийстве задержали 82-летнего пенсионера Новости Саратова - 14.11.2021 0 Сегодня, 14 ноября, вблизи дома № 42А на улице Гвардейская города Саратова обнаружено тело 31-летнего мужчины, проживавшего в этом доме. Об этом сообщает пресс-служба СУ... Жители Заводского района Саратова пожаловались на розовую воду 14.11.2021 Итог сезона. Саратовский «Сокол» одолел «Рязань» 14.11.2021 Жители Саратова пожаловались на свалку мусора на Увеке 14.11.2021 В столкновении с «КамАЗом» без водителя пострадали четыре жителя Саратова 14.11.2021