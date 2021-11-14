Сегодня, 14 ноября, в Саратове эвакуировали сотрудников и посетителей торгово-развлекательного центра «Триумф Молл». Об этом сообщают очевидцы.

На улице собралось несколько десятков людей. Причина эвакуации пока неизвестна.