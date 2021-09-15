Из саратовского аэропорта «Гагарин» начинаются полеты в Египет. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта.

С 20 сентября чартерные рейсы будут выполнять авиакомпании «Nordwind» и «Red Wings». Напомним, что это будут первые в истории аэропорта рейсы в Египет.

С понедельника авиакомпания «Nordwind» приступает к полетам в Шарм-Эль-Шейх. Рейсы будут отправляться с частотой один раз в 10 дней на самолетах «Airbus A321». А со 2 октября авиакомпания «Red Wings» открывает рейсы в Хургаду с частотой один раз в неделю по субботам на самолетах «Airbus A321».

—Актуальное расписание и время вылета отображаются на сайте и на онлайн-табло аэропорта за стуки до вылета. Также перед полетом необходимо уточнить, какие противовирусные ограничения действуют сейчас на пересечение границы, — уточнили в аэропорту.