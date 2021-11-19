В Управление Россельхознадзора по Саратовской и Самарской области в ноябре 2021 года поступила заявка на выдачу фитосанитарного сертификата на сафлор из Ершовского района.

В партии общим весом 440 тонн был обнаружен опасный сорняк- горчак ползучий.

Это один из самых вредоносных сорняков на земном шаре, он засоряет посевы всех культур, а также сады, виноградники, луга, пастбища. Обильно произрастает вдоль грунтовых и шоссейных дорог, на откосах железных дорог, на необрабатываемых землях, очень неприхотлив к почвенно-климатическим условиям.

Продукцию оставили в регионе.