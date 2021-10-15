В Саратовской области осень начинает перестраиваться в зиму, а бабье лето окончательно уходит.

16 октября, в субботу, в регионе власть возьмут атмосферные фронты, из-за чего ожидается переменная облачность, а в воскресенье и понедельник – облачная с прояснениями погода. Местами возможен небольшой дождь. Ветер подует южный, 2-7 метров в секунду.

Ближайшей ночью температура воздуха предполагается от -3 до +2 градусов, местами на юго-востоке от +5 до +10. Днем ожидается от +13 до +18. В Саратове ночью будет от +4 до +6 градусов, днем – от +13 до +15.

В начале недели прогнозируется ночью от +6 до +11 градусов, ближе к северу – от 0 до +3; днем – от +10 до +13 в Правобережье, от +14 до +18 – в Левобережье. В областном центре ночью температура составит от +8 до +10, днем – от +12 до +14.

Начиная с середины грядущей недели в области похолодает. Потоки развернутся на западное, северо-западное направление. Температура воздуха опустится до +5 +10, местами до +12.

Утром по области возможны туманы, однако выпадение первого снега в регионе пока не предвидится.

В гидрометцентре отметили, что ноябрь ожидается дождливый.