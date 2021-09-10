Сегодня, 10 сентября, из стоматологической поликлиники номер два на Лебедева-кумача уволился главный врач.

Артем Резугин ушел по собственной инициативе, на его место уже назначен один из заместителей руководства учреждения. 

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