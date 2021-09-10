Домой Рубрики Новости Саратова Из стоматологической поликлиники Саратова на Лебедева-Кумача уволился главврач РубрикиНовости СаратоваСоцсфера Из стоматологической поликлиники Саратова на Лебедева-Кумача уволился главврач По Новости Саратова - 10.09.2021 116 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber Сегодня, 10 сентября, из стоматологической поликлиники номер два на Лебедева-кумача уволился главный врач. Артем Резугин ушел по собственной инициативе, на его место уже назначен один из заместителей руководства учреждения. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Путин простился с погибшим руководителем МЧС Евгением Зиничевым Гидрометцентр: В Саратов бабье лето придет ближе к октябрю В Саратовской области закрывают купальный сезон ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Путин простился с погибшим руководителем МЧС Евгением Зиничевым Новости Саратова - 10.09.2021 0 В среду, 8 Сентября на водопаде трагически погиб руководитель МЧС Евгений Зиничев. Проводить министра в последний путь пришел президент России Владимир Путин. Глава государства возложил... Гидрометцентр: В Саратов бабье лето придет ближе к октябрю 10.09.2021 В Саратовской области закрывают купальный сезон 10.09.2021 Саратовцев ждут солнечные теплые выходные 10.09.2021 Саратовский центр «Мой бизнес» проведет онлайн-семинар «Бухгалтерия, налоги и юриспруденция» 10.09.2021