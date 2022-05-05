Сегодня, 5 мая, из-за аварии на водопроводной насосной станции без воды осталось 16 улиц. Об этом сообщили в пресс-службе ООО «КВС».

Для проведения ремонтных работ ограничена подача холодной воды абонентам улиц: Вишневая, Тверская, Деловая, пр. 50 лет Октября (от ул. Вишневая до ул. Дубовикова, нечетная сторона), Саперная, Лунная, Курдюмская, Школьная, Вишневый пр., Деловой пр., Офицерская, Суворова, Офицерский пр., Западная, Телеграфная, Лесная Республика.

Планируемое время окончания работ — 20:00.