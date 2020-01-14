Жители 96 домов Саратова разной этажности остались без воды до полуночи, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

Напомним, сегодня специалисты ООО «Концессии водоснабжения-Саратов» из-за аварии на водопроводе полуметрового диаметра перекрыли задвижку трубы, питающую водой 96 жилых домов разной степени этажности, оставив без воды, по оценкам главка МЧС, 11,109 тысячи человек, включая 1,684 тысячи детей.

Ликвидировать последствия аварии и вернуть в дома воду планируется к полуночи. К ремонтным работам, помимо бриг «КВС» привлечены и сотрудники аварийной служба «РЖД».

Информации об организованном подвозе воды к отключенным домам пока не поступало.