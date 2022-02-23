Губернатор Саратовской области Валерий Радаев ввел карантин из-за заразившейся бешенством собаки. Информация опубликована на официальном интернет-портале правовой информации.

В селе 3-я Александровка Ахтубинского муниципального образования по улице Садовой,18 из-за бешенства погибла собака. Для предотвращения заражения, в очагах инфекции проведут вакцинацию.

Среди прочего в селе запретили проведение ярмарок и выставок животных, а также отлов диких животных для вывоза в зоопарки.

Карантин действует с 18 февраля.