На перекрестке улиц Тверская и Вишневая в Саратове коммунальщиками была разрыта и брошена яма. Из-за этого целому району вокруг, включая жилые дома, школу, типографию, поликлинику, грозит отключение интернета. Об этом сообщает корреспондент информационного портала «Новости Саратова».

Световая опора с расположенными на ней узлами связи сразу нескольких операторов интернета сильно накренилась и готова в любой момент упасть в разрытую яму. Этому поспособствовали и дожди, которые прошли в Саратове в минувшие выходные и подмыли стены котлована.

Яму больше недели назад вырыли посреди проезжей части коммунальщики. Рядом были установлены ограждения, и на этом работы закончились.

Помимо этого, разрытый котлован перекрыл движение транспорта по улице Тверская, а также угрожает безопасности детей, которые продолжают ходить на площадку в школе № 76.