Сегодня, 18 октября, пожарным поступил сигнал о возгорании в Пугачеве. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Саратовской области.

на кухне на площади 13 квадратных метров. По предварительным данным причиной пожара стала детская шалость с огнем мальчика 10-ти лет.

—Согласно показаниям ребенка, он находился дома с бабушкой, поджег бумагу в кухонном шкафу, действовал как в мультфильме про Аркадия Паровозова – не прятался, закрыл окно, разбудил взрослых, — рассказал Алексей Анисимов, начальник местного отдела надзорной деятельности и профилактической работы.

К счастью, пострадавших нет. На тушение выезжали два пожарных расчета.