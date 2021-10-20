Пресс-служба УФССП сообщает, что 31-летняя жительница Саратова оформила кредит в одном из банков, но не смогла вернуть денежные средства кредитору.

Представитель организации обратился с иском в суд с требованием взыскать образовавшийся долг, размер которого превысил 700 тысяч рублей. Суд удовлетворил требования, было возбуждено исполнительное производство.

В связи с невыплатой долга в отведенный срок, судебный пристав наложил арест на автомобиль Nissan Juke. Машина передана банку на ответственное хранение.

Если женщина не выплатит накопившийся долг, автомобиль будет реализован в счет погашения кредита.